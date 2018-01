'Niet-gecontracteerde zorg leidt tot ongebreidelde kostengroei'

Hans Buijing

Opmerkelijk is toch weer welke frame hier gekozen wordt. De discussie over verzekeraars gaat al alle jaren over de wijze waarop zij de zorginkoop regelen en hoe zij daar mee zorgaanbieders van zich vervreemden. Als de rol van de zorginkoop (het contracteren) de spil van het verzekerde zorgstelsel vormt (met private partijen die werken volgens de spelregels van het financiële systeem), dan zoui het Van de Ven sieren als hij zijn aandacht en zorgen richt op de wijze waarop de zorginkoop is georganiseerd bij verzekeraars. De afdelingen zorginkoop krimpen over de afgelopen jaren en de afdeling (materiële) controle groeit. Als verzekeraars - ook met het oog op hoe preventie en goede zorg op maat en tijd bijdraagt aan het voorkomen van extra zorg - nu meer inzetten op goede en fatsoenlijke contracten, gericht op bevorderen van goede zorg en preventie, in plaats van werken vanuit uit financiële logica, dan kan er misschien echt over goede zorg worden onderhandelt. Want dat gebeurt nu niet of nauwelijks.