RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland wordt Leviaan

Zorgorganisatie RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland gaat vanaf dit jaar verder als Leviaan.

"De oude naam dekte de lading niet meer", zegt Han Jetten, lid raad van bestuur. "De tijd dat wij uitsluitend woonbegeleiding boden vanuit beschermde woonvormen, ligt ver achter ons. Veel vaker vindt de begeleiding plaats in de eigen woon- en leefomgeving."

Medewerkers en cliënten bedachten samen de naam Leviaan. "In combinatie met de huisstijl willen we een bepaald gevoel overbrengen. Bij ons staat het leven van de cliënt centraal. Het gaat om zijn stip aan de horizon. Dat is maatwerk. Om dat te benadrukken hebben wij geen basiskleur gekozen. Je komt ons logo in vele kleuren tegen", aldus Jetten.

Bij Leviaan werken 500 medewerkers. Zij begeleiden ruim 1300 mensen met psychische kwetsbaarheden.