Het Maanderzand benoemt Jolien Kohlmann-Bins tot bestuurder

Jolien Kohlmann-Bins is gestart als bestuurder bij Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand op 8 januari 2018. Zij volgt daarmee Maarten Fonk op, die na ruim vier jaar afscheid heeft genomen omdat hij met pensioen is gegaan.

Jolien Kohlmann-Bins was tot voor kort partner bij VOOR, een netwerk van zelfstandige recruiters. Daarvoor was zij directeur van de Medewerker in Ede, één van de drie organisaties waaruit welzijnsorganisatie Malkander is ontstaan. Kohlmann-Bins heeft deze fusie geleid. In het verleden was ze verder onder meer adjunct-directeur van CliniClowns. Zij is cum laude afgestudeerd in Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen.

Het Maanderzand is een leef-werkgemeenschap met een christelijke overtuiging in Ede. De organisatie biedt ouderen de mogelijkheid om te wonen in een kleinschalig woonzorgcentrum of in een aanleunwoning. Verder biedt Het Maanderzand dagbesteding aan, zowel aan cliënten als aan andere ouderen in Ede.