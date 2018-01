Triade en Vitree voltooien fusie

Zorggroep Triade en jeugdhulporganisatie Vitree zijn per 1 januari 2018 gefuseerd. Beide merken blijven bestaan, maar de jeugdhulp van Triade sluit zich per 1 januari 2018 aan bij Vitree.

Bestuurders Afien Spreen van Triade en Paul van der Linden van Vitree vormen samen de raad van bestuur van de nieuwe organisatie. "We starten vol vertrouwen samen dit nieuwe jaar", aldus Spreen en Van der Linden in een gezamenlijke reactie. "Het is zeker niet klaar, in feite begint het nu pas. We kunnen nu stap voor stap onze nieuwe organisatie gaan inrichten."

Triade en Vitree maakten hun fusieplannen begin 2015 bekend. Door de krachtenbundeling verwachten de organisaties de werkprocessen efficiënter te kunnen vormgeven en de kwaliteit van zorg te continueren. Ook ontstaat door het samengaan meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen.

Keten

Triade en Vitree willen met de fusie "een sterke keten van zorg" creëren voor gezinnen en volwassenen in Flevoland, IJsselland en omstreken. Dat doen zij met behoud van ieders specialisme en naam. Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Voor de cliënten verandert er weinig tot niets, benadrukken de organisaties. Ook leidt de fusie niet tot gedwongen ontslagen.