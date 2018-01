Kinderartsen slaan alarm om knoopbatterijen

Het inslikken van kleine batterijen kan heftige en soms dodelijke gevolgen hebben. Sinds 2008 zijn al minstens zestien kinderen in Nederland die zogenoemde knoopcelbatterijen hadden ingeslikt ernstig gehandicapt geraakt en twee van hen zijn overleden. Vermoedelijk zijn er echter veel meer slachtoffers, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) na een bericht in het AD. De NVK doet er nu verder onderzoek naar.

Volgens kinderarts in het AMC Angelika Kindermann, die ook voor het NVK het onderzoek leidt, is de laatste tijd sprake van een toename van het inslikken van batterijen. Dat komt waarschijnlijk onder meer doordat er meer speelgoed en afstandsbedieningen zijn gekomen met kleine batterijen. "Batterijen zijn voor kinderen heel aantrekkelijk, vooral kleine batterijen. Ze ogen als een snoepje en glimmen mooi. Ook prikkelen ze een beetje op de tong. En van die prikkeling schrikken ze, waardoor ze ze doorslikken."

Chemisch

De batterijen maken schade op drie manieren, vertelt Kindermann. "Ze drukken op de slokdarm. Dan lekken ze een chemisch, erg etsend, stofje. En ze zijn elektrisch geladen, wat elektrische schade geeft aan de slokdarm." Dit alles kan ervoor zorgen dat er een gat in de slokdarm ontstaat, wat altijd tot een ontsteking zal leiden, zegt ze. "En het kan verder doorbranden naar de luchtpijp en de hoofdslagader." Zo is afgelopen jaar volgens haar ook een kind overleden: bij het kind brandde het inderdaad door naar de hoofdslagader, waardoor het slachtoffer doodbloedde.

Richtlijn

De NVK heeft alle kinderartsen in Nederland opgeroepen elk incident met ingeslikte batterijen te melden. Artsen wordt ook verzocht elk kwartaal een update te geven over het letsel van hun patiënt. De vereniging hoopt hiermee een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem en de complicaties. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een richtlijn over hoe om te gaan met vreemde dingen die kinderen inslikken, waaronder batterijen.



Kindermann roept ondertussen ouders op ervoor te zorgen dat er geen batterijen rondslingeren. En mochten ouders twijfelen of het kind een batterij heeft ingeslikt, moeten ze naar de eerste hulp voor een röntgenfoto. "Beter een foto te veel dan te weinig." ANP)