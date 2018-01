Farmaceut Pfizer staakt onderzoek Alzheimer en Parkinson

Pfizer stopt met onderzoek naar medicijnen voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. De farmaceut gaat zich richten op onderzoek naar andere aandoeningen, waarmee het bedrijf meer denkt te kunnen betekenen voor patiënten en aandeelhouders, zo meldt de NOS.

Pfizer en andere farmaceuten hebben veel onderzoek gedaan naar de hersenaandoeningen. Er is veel kennis vergaard, maar er zijn nog altijd geen effectieve middelen ontwikkeld. Volgens directeur Niels Prins van het Brain Research Center in Amsterdam is er geen indicatie dat andere farmaceuten het voorbeeld van Pfizer zullen volgen.

Alzheimer Nederland noemt het teleurstellend dat Pfizer stopt met het onderzoeksprogramma, juist omdat het onderzoek in een "nieuwe, spannende fase" zou verkeren.

Bij Pfizer verliezen zo'n 300 werknemers hun baan, voornamelijk aan de noordoostkust van de Verenigde Staten, aldus de NOS.