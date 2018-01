Eén capsule voor alle medicijnen van de week

Amerikaanse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om voor een hele week meerdere medicijnen tegelijkertijd in te kunnen nemen. Voor mensen die veel verschillende medicijnen moeten slikken zou het een uitkomst zijn.

De Amerikaanse onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology in de VS ontwikkelden een capsule met zes delen, die gevuld kunnen worden met geneesmiddelen. Eenmaal in de maag, klapt de capsule uit tot een zesarmige ster, waardoor hij zo groot is dat hij niet het darmkanaal in kan, zo schrijft NRC over de uitvinding. Doordat de pil uit langzaam oplossend materiaal bestaat kan hij voor langere tijd medicijnen blijven afgeven.

De onderzoekers maakten de armen van de ster uit drie soorten polymeren, die ieder verschilden in hoe snel ze het medicijn afgaven. Zo was het mogelijk om van ieder afzonderlijk geneesmiddel de gewenste concentraties in het bloed bij te sturen.

De capsule is getest bij varkens in een onderzoek naar de behandeling van hiv. Hiv-patiënten moeten op vaste tijden verschillende virusremmers innemen. Het niet volgens voorschrift innemen van medicijnen vermindert de effectiviteit en werkt resistentie van het virus in de hand. Voor deze patiënten zou de stercapsule een uitkomst zijn.