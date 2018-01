Inspectie heft bevel Bredase apotheker op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het bevel aan apotheker Van Loon, voormalig eigenaar van apotheek Princenhage in Breda, opgeheven. Hij mag weer werken als apotheker.

De inspectie gaf Van Loon in april 2015 het bevel om zijn werkzaamheden als apotheker te beëindigen. Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek waren risico’s voor de patiëntveiligheid geconstateerd, die aanleiding waren voor het opgelegde bevel.

De apotheek is ondertussen failliet gegaan. Hierdoor is het bevel niet meer van toepassing, aldus IGJ. Ook heeft de apotheker volgens de inspectie voldoende inzicht getoond in zijn gedrag en functioneren. Daarnaast heeft hij aan de IGJ kenbaar gemaakt in de toekomst alleen als apotheker werkzaam te zullen zijn onder begeleiding van een ervaren apotheker.