Ronald Schmidt benoemd tot voorzitter rvt Dianet

Ronald Schmidt is per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Dianet, kenniscentrum op het gebied van dialysezorg. Schmidt, sinds 2015 lid van de raad, volgt Raymond Gradus op.

Schmidt is lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Cordaan. Ook is hij bestuurslid van Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg. Schmidt begon zijn carrière als verpleeghuisarts. "Daar kom je in beeld bij mensen op het moment dat iemand het meest kwetsbaar is. Je werkt langer met patiënten samen en dat spreekt mij aan", aldus Schmidt.

Gradus was sinds november 2011 lid van de raad van toezicht van Dianet en sinds 2015 voorzitter. Hij treedt terug omdat hij een andere functie heeft aanvaard die zich slecht laat combineren met zijn werkzaamheden voor Dianet. De Rijksministerraad heeft Gradus per 1 juli 2017 benoemd tot voorzitter van de drie Colleges financieel toezicht (Cft): het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Cft Curaçao en Sint Maarten en het College Aruba financieel toezicht. Ook is hij hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eind januari nemen twee nieuwe leden zitting in de raad van toezicht van Dianet.