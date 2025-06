Milena Babović vanaf 2026 nieuwe voorzitter van FBZ

Babović is op dit moment directeur van de Nederlandse Associatie Physician Assistant (een van de 28 aangesloten verenigingen bij FBZ) en penningmeester van FBZ.

“Er liggen veel mooie kansen om FBZ als invloedrijke en professionele vakbond voor zorgprofessionals nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Het is mijn ambitie om de positie van FBZ verder te versterken”, aldus Babović in een persbericht. “Doordat we gevormd worden door beroepsorganisaties zijn we al uniek en sterk georganiseerd. We hebben als vakbond bovendien een mooie mix in huis van allerlei functiegroepen in de zorg in de volle zorgbreedte.”