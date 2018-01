LOGEX en Value2Health werken samen aan waardegedreven zorg

LOGEX en Value2Health, bekend van de labels MRDM, Brightingale en Prismant, vormen samen een nieuwe organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van waardegedreven zorg. Door hun krachten te bundelen verwachten de bedrijven zorginstellingen beter te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verlagen van kosten.

LOGEX helpt zorginstellingen via rekenmodellen en analyses bij het verkrijgen van inzichten over hun prestaties op het gebied van kosten en processen. Value2Health biedt via een modulair platform informatie aan patiënten en zorgaanbieders over de kwaliteit en uitkomsten van zorg.

De bedrijven krijgen regelmatig de vraag van zorgaanbieders, patiënten en andere betrokkenen naar beter inzicht en praktische tools op het gebied van doelmatigheid en patiëntwaarde, zegt Philipp Jan Flach, CEO van LOGEX. "Belangrijke vragen zijn: Welke zorg moeten we wel of niet bieden? Hoe bieden we die zorg kostenefficiënt en patiëntgericht aan? En welke uitkomsten bereiken we met onze zorg, bij welke patiënten? Het samengaan van LOGEX en Value2Health maakt het mogelijk deze vragen integraal te beantwoorden, door kosten en proces te verbinden met de kwaliteit en de uitkomsten voor de patiënt."

Invalshoeken

"Zorgaanbieders, patiënten zelf, verzekeraars, overheden en farmaceuten hebben verschillende informatiebehoeften om vanuit hun eigen rol beslissingen te nemen", voegt Value2Health-CEO Wim Smit toe. "Dit vraagt om inzicht in complexe zorgprocessen vanuit verschillende invalshoeken. Onze samenwerking maakt het mogelijk bruggen te bouwen tussen stakeholders en disciplines. Hiermee kunnen we met elkaar de zorg nog waardevoller maken."

De directie van de combinatie wordt gevormd door Philipp Jan Flach, Wim Smit, Rudolph Haardt en Koen Luijckx. De organisaties zetten naast de nieuwe activiteiten hun bestaande dienstverlening voort, met dezelfde producten, diensten en bedrijfsnamen.