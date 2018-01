Ziekenhuizen waarschuwen voor oplopende wachtlijsten

De wachtlijsten in ziekenhuizen zullen de komende jaren oplopen als gevolg van een groeiende vraag naar zorg en lagere budgetten. Hiervoor waarschuwen zes ziekenhuizen donderdag in een opiniestuk in het AD.

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann van het Isala Ziekenhuis in Zwolle schreef het stuk. Dat deed hij namens het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Het kabinet is van plan via nieuwe hoofdlijnenakkoorden 1,9 miljard euro besparen een op de zorgkosten. Volgens de ziekenhuizen komt dit voor een belangrijk deel op het bordje van de ziekenhuizen, met "grote gevolgen voor de patiënt". Ook verwachten de ziekenhuizen door de vergrijzing een groei van de vraag naar ziekenhuiszorg. "Dat kan - vrezen wij - niet zonder gevolgen blijven, patiënten gaan dit merken. De toegang tot ziekenhuiszorg zal onder druk komen te staan en dat leidt weer tot wachtlijsten."

E-health

Volgens de ziekenhuizen is het zaak om te investeren in nieuwe technologieën in de zorg, zoals de toepassing van e-health en e-monitoring op afstand. Dit moet bijvoorbeeld ziekenhuiszorg aan huis mogelijk maken. Maar met de huidige kabinetsplannen is te weinig ruimte voor dergelijke investeringen, aldus Dillmann. "Dat is echt een probleem. De zorg in Nederlandse ziekenhuizen loopt internationaal gezien voorop. Maar met de huidige inzet van verzekeraars en de voorbode van het regeerakkoord gaat die positie verloren."