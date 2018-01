Stijging aantal euthanasieaanvragen bij Levenseindekliniek zet door

Bij de Levenseindekliniek kwamen in 2017 bijna 2500 aanvragen voor euthanasie binnen. Dit is een groei van bijna 40 procent ten opzichte van 2016. Met name in Zuid-Holland is de behoefte aan hulp groot, volgens de Levenseindekliniek.

In totaal konden de artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek het afgelopen jaar 747 hulpvragen inwilligen. In ongeveer een derde van de gevallen ging het om mensen met somatische klachten. Een kwart van de inwilligingen betrof een stapeling ouderdomsaandoeningen, 24 procent uitbehandelde kanker, 10 procent dementie en 9 procent psychiatrie. In heel Nederland kregen in 2017 volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ruim 7000 patiënten euthanasie.

In het hele land nam het aantal euthanasieverzoeken toe, maar Zuid-Holland springt er bovenuit. "Vanuit de provincie Zuid-Holland krijgen we een onevenredig aantal hulpvragen", vertelt bestuurder Steven Pleiter. Volgens hem komt ruim een kwart van alle verzoeken om hulp daar vandaan, terwijl slechts 8 procent van de artsen van de Levenseindekliniek in deze provincie werkt. Hierdoor ontstaan wachtlijsten voor mensen die dringend om hulp verlegen zijn.

Het is niet duidelijk waarom zo weinig artsen in Zuid-Holland de euthanasievraag van hun patiënt zelf kunnen beantwoorden. "Blijkbaar zijn er in deze regio verhoudingsgewijs meer artsen die om principiële redenen euthanasie weigeren", stelt Pleiter.

Wervingscampagne

De instelling is "dringend op zoek naar artsen" om de hulpvragen te kunnen onderzoeken. Een wervingscampagne voor artsen resulteerde weliswaar in veel positieve reacties, maar nog steeds blijft de nood hoog. Pleiter: "We willen het aantal ambulante teams uitbreiden om elke hulpvraag goed te kunnen onderzoeken. Iemand die een euthanasieverzoek doet, heeft vaak een lang proces achter de rug om tot deze beslissing te komen. Zij wenden zich tot ons in uiterste nood. Dan willen wij niet zeggen: 'Het spijt ons. Kom over twee maanden maar weer eens terug.'"