Solis en Roessingh gaan samenwerken in e-health

Zorggroep Solis en Roessingh Research and Development gaan samenwerken op het gebied van e-health. Hiertoe tekenden zij op 11 januari een intentieverklaring.

Solis en Roessingh willen samen een nieuwe e-health-toepassing ontwikkelen ter ondersteuning van patiënten met een chronische aandoening die tijdelijk voor revalidatie worden opgenomen. Het idee is dat patiënten in de klinische fase al bekend raken met de toepassing, zodat zij in de thuissituatie de juiste ondersteuning kunnen krijgen. Juist de overgang van de klinische fase naar de thuissituatie ervaren patiënten vaak als lastig, aldus de initiatiefnemers. "Door e-health in te zetten kan de begeleiding van patiënten ook in de thuissituatie worden voortgezet."

Solis biedt verpleeghuiszorg in Deventer. Roessingh Research and Development ontwikkelt technische innovaties in de zorg. Door de handen ineen te slaan ontstaat er volgens de partijen "een samenwerking met het beste van twee werelden". "Enerzijds de kennis, expertise en aanwezigheid van de doelgroep en anderzijds de benodigde expertise en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van e-health."