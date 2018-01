Iets meer mensen doneren na overlijden

Het aantal mensen dat na overlijden organen of weefsel heeft afgestaan voor transplantatie is vorig jaar iets gestegen. In totaal ging het om 244 mensen, 4 procent meer dan in het voorgaande jaar. Dat maakte de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) donderdag bekend.

Hoewel er iets meer donoren waren, liepen ook de wachtlijsten voor een orgaantransplantatie op. Inmiddels staan er 1115 mensen op de wachtlijst. Een jaar eerder waren dat er 1071. Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een nier steeg met 9 procent. De wachtlijst voor een hart groeide met 8 procent.

Volgens de NTS waren er vorig jaar per donor minder organen geschikt voor transplantatie dan een jaar eerder. (ANP)