Flevoziekenhuis verbouwt operatiecomplex

Het Flevoziekenhuis gaat haar operatiecomplex 'ingrijpend moderniseren'. De verbouwing is volgens het ziekenhuis nodig om in te spelen op de zorgvraag van patiënten en de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en medische techniek.

Het ziekenhuis realiseert in een 'complex bouwtraject' vier nieuwe operatiekamers met eigen opdekruimtes. Ook worden bestaande ruimtes verbouwd en verbeterd. Na de verbouwing beschikt het Flevoziekenhuis over negen klasse 1 operatiekamers. Daarvan zijn er twee ook inzetbaar als high-turnover OK, geschikt voor laagcomplexe operaties onder lokale verdoving.

Het bouwtraject neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. De verbouwing gebeurt in fases. Hierdoor kan het bestaande operatiecomplex in gebruik blijven en kunnen operaties doorgaan. De kosten van de nieuw- en verbouw van het operatiecomplex bedragen 14 miljoen euro.

Nieuwbouw

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis: "Wij hebben na de nieuwbouw van het ziekenhuis de afgelopen jaren bescheiden geïnvesteerd in het gebouw. Het beschikbare geld was nodig voor investeringen in de ICT-infrastructuur, het elektronisch patiëntendossier en apparatuur. Nu is het operatiecomplex aan de beurt waardoor we voor onze patiënten, nu en in de toekomst, over voldoende, comfortabele en veilige operatieruimte beschikken."