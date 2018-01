Bravis opent infopunt over digitalisering zorg

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal opent een informatiepunt over digitale mogelijkheden in de zorg. Patiënten kunnen zich vanaf 29 januari in de DigiTuin laten informeren over onder meer het digitale patiëntendossier van het ziekenhuis en nieuwe zorgontwikkelingen en -producten.

Het informatiepunt is volgens het Bravis nodig nu de gezondheidszorg en de digitale wereld "in rap tempo naar elkaar toe groeien". "Patiënten hebben digitaal toegang tot steeds meer informatie over hun zorg", schrijft het ziekenhuis. "Tegenwoordig kun je je dokter spreken via de webcam, helpt een virtuele bril je van je prikangst af en zijn er diverse apps die je begeleiden door je zorgproces in het ziekenhuis. Maar hoe vind je je weg in deze nieuwe wereld? En zijn je medische gegevens wel veilig? In de DigiTuin helpen speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers bij het verkennen van de mogelijkheden en geven antwoord op vragen."

Het ziekenhuis heeft voor de invulling van het servicepunt ook de samenwerking gezocht met de gemeente Roosendaal, de BibliotheekvanNU, de Stichting Lezen & Schrijven en WijZijn.