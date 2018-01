Fysiotherapeut verbetert dossiervorming alsnog

De Amsterdamse fysiotherapeut die recent een last onder dwangsom kreeg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zijn patiëntendossiers alsnog op orde gebracht. Dat bleek op 9 januari 2018 tijdens een controle van zijn administratie.

De NZa legde de fysiotherapeut een last onder dwangsom op omdat hij de geleverde zorg niet goed vastlegde in zijn patiëntendossiers. Dit najaar bleek dat de fysiotherapeut zijn patiëntendossiers nog steeds niet goed bijhield, ondanks de waarschuwing van afgelopen zomer. De fysiotherapeut voorkomt met het op orde brengen van zijn patiëntendossiers dat hij de dwangsom moet betalen.

De zorgautoriteit openbaarde de naam van de fysiotherapeut in kwestie toen zij aankondigde de last onder dwangsom aan hem op te willen leggen. Dit doet de NZa zelden, zij achtte het in dit geval opportuun om andere partijen op de zorgmarkten te informeren en te waarschuwen.