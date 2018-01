Zuurgooier ziekenhuis Capelle wordt opgenomen

De man die vorig voorjaar in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel het zeer giftige perazijnzuur uitgoot in het magazijn waar hij werkte, wordt voor de duur van een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag bepaald.

De maatregel voor de 26-jarige Hans J. is daarmee gelijk aan de eis die de officier van justitie vorige maand op tafel legde.

Evenals de aanklager en deskundigen vindt ook de rechtbank dat J. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 4 mei tot zijn strafbare daad kwam. Daarom wordt hij ontslagen van rechtsvervolging en krijgt hij geen straf maar een maatregel opgelegd. J. lijdt volgens psychiaters aan psychotische wanen. Hij was in de waan dat hij werd gepest door zijn collega's, maar dit bleek niet het geval.

De rechtbank vindt poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen, maar sprak hem vrij van poging tot moord. De aanklaagster ging uit van poging tot moord op drie personen die in de buurt waren. Zij raakten zwaargewond omdat zij de giftige dampen inademden en mogelijk blijvende schade opliepen aan hun luchtwegen. Dertien anderen raakten lichter gewond.

Gevolgen

Anders dan de officier van justitie meent de rechtbank dat J. niet goed wist wat de gevolgen waren van het rondsprenkelen van perazijnzuur.

J. moet ook schadevergoedingen betalen aan het ziekenhuis (ruim 36 duizend euro) en aan slachtoffers. (ANP)