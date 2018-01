Standaardisatieorganisaties continueren samenwerking

Zeven Nederlandse standaardisatieorganisaties gaan ook de komende jaren samenwerken. De betrokken partijen willen daarmee de toepassing van IT-oplossingen in de zorg bevorderen. Dit hebben zij op 11 januari 2018 in een vernieuwd convenant vastgelegd.

Het convenant is ondertekend door GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM en SNOMED NRC. De partijen werken samen onder de naam Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL).

Een consistente toepassing van standaarden is onontbeerlijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg, zo schrijven de betrokken partijen. "Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2017 is SDO-NL uitgebreid met nieuwe organisaties en was de tijd rijp voor een vernieuwd convenant."