Faillissement Ciran-bedrijven kan Rabobank miljoenen kosten

Het faillissement van een aantal bedrijven die zijn gelieerd aan Ciran gaat mogelijk ook de Rabobank geld kosten. De schade kan oplopen tot ruim 5 miljoen euro. Dat meldt RTL Z op basis van het faillissementsverslag van curator Jan van den Heuvel.

Ciran, dat op zijn hoogtepunt medisch specialistische revalidatiezorg bood aan zo'n 5000 cliënten, besteedde de uitvoering van die zorg uit aan een aantal bedrijven. De bedrijven kwamen in de problemen nadat een aantal zorgverzekeraars, waaronder VGZ, ontdekten dat Ciran voor miljoenen onrechtmatig had gedeclareerd. Een flink aantal van de bedrijven is inmiddels failliet verklaard, zonder zicht op een doorstart.

Een van deze bedrijven is Top-Care. In het faillissementsverslag van curator Van den Heuvel valt onder meer te lezen dat de Rabobank een lening van ruim 5 miljoen euro Top-Care heeft uitstaan. De bank heeft een vordering ingediend bij de curator, aldus RTL Z.