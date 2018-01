Apotheker ziet voorlopig af van eigen productie Orkambi

De Haagse apotheker Paul Lebbink komt nog niet met een goedkope variant van Orkambi, het dure medicijn tegen taaislijmziekte. In het FD zegt de apotheker op dit moment andere prioriteiten te hebben.

Lebbink kondigde eind 2017 aan het geneesmiddel zelf te willen bereiden, maar heeft het plan in de ijskast gezet. Het kopiëren van het dure medicijn is volgens hem niet meer nodig omdat het ministerie van Volksgezondheid een prijsakkoord met producent Vertex heeft bereikt, waardoor het middel voor alle patiënten beschikbaar is.

Het plan van de apotheker kreeg in het najaar veel steunbetuigingen, maar er waren ook al sceptici. Die zien volgens het FD hun vermoedens bevestigd dat het "grootspraak en bluf" en voor patiënten kwalijke "luchtfietserij" was.

Als Lebbink zijn plan om zelf Orkambi te bereiden, had doorgezet, was hij waarschijnlijk ook voor de rechter gedaagd door Vertex, dat alle eigendomsrechten op het medicijn heeft. Oorspronkelijk vroeg Vertex 170 duizend euro per patiënt per jaar voor het middel. Het bedrijf stemde uiteindelijk in met een prijsverlaging, maar de hoogte daarvan is geheim, aldus het FD.

