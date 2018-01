Rijnstate en Onze Huisartsen openen ELV-loket

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen zijn samen het transferbureau eerstelijns verblijf (ELV) gestart. Dit bureau helpt huisartsen die voor een kwetsbare oudere een tijdelijke plek zoeken in een verpleeghuis. Dit moet onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnamen voorkomen.

Een medewerker van het transferbureau kijkt samen met de huisarts of een patiënt inderdaad in aanmerking komt voor een ELV-plek. Ook gaat de medewerker van het loket op zoek naar beschikbare plekken in de regio en zorgt voor plaatsing van de patiënt. "Dit scheelt de huisartsen veel tijd, omdat het transferbureau op de hoogte is van alle wetgeving en alle zorginstellingen in de regio kent die mogelijk plek hebben", zegt Elke Dominicus, hoofd van het Transferbureau van Rijnstate,

Naast het regelen van ELV-plekken geeft het transferbureau ook informatie aan patiënten over het regelen van zorg in de thuissituatie, schrijft Rijnstate. Dit moet onnodige opnames en ziekenhuisbezoeken voorkomen. In de eerste week van januari wist het bureau achttien patiënten te helpen aan een ELV-plek of de inzet van thuiszorg.