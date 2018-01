Karen van Ruiten leidt preventieclub Alles is gezondheid

Karen van Ruiten start per 1 maart 2018 als hoofd van het programmabureau van Alles is gezondheid..., onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Ze volgt Sonja Bleuland van Oordt op die de afgelopen vier jaar aan het roer stond van het programma. Zij vervolgt haar loopbaan als zelfstandig ondernemer met een adviespraktijk in Zweden.

Van Ruiten is bestuurs- en bedrijfskundige. Na haar studies in Amsterdam iheeft zij achtereenvolgens bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gewerkt. In haar laatste functie als coördinator van het programma Innovatie en Zorgvernieuwing, werkte ze het overheidsbeleid rondom e-health, digitale gezondheid en zorg uit.

Bleuland van Oordt zegt het stokje "met veel vertrouwen" over te dragen. "Vanaf de start in 2014 is veel bereikt. Met meer dan 3.000 partnerorganisaties staat er een stevig netwerk dat met elkaar talloze activiteiten uitvoert voor een gezonde leefomgeving. Daarmee is een mooi fundament gelegd voor de tweede fase van Alles is gezondheid, waarin we vol inzetten op een groter bereik, meer impact en onderlinge kennisdeling. Zo dicht mogelijk bij de mensen zelf: daar waar je werkt, woont, leert, zorgt en ontspant."

Preventie

Alles is gezondheid… is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie dat in 2014 door de Rijksoverheid is gestart. Het programma is opgezet onder de hoede van het ministerie van VWS. Doel is om de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen en de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte terug te dringen.