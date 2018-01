Hardenbergse zorg draagt verplicht bij aan sociaal fonds

De gemeente Hardenberg verplicht vijf instellingen op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning om 10 procent van hun jaarlijkse subsidie in een gezamenlijk fonds voor sociaal ondernemen te stoppen. Zo komt er jaarlijks 2 ton beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven van de instellingen.

De Stuw, De Kern, MEE IJsseloevers, Carinova en WIJZ krijgen van de gemeente Hardenberg in totaal ongeveer 2 miljoen euro subsidie per jaar. Die subsidies worden toegekend op basis van prestatieafspraken met de gemeente. Daar is nu de afspraak bijgekomen dat de vijf instellingen elk 10 procent van hun subsidie in een potje stoppen, zo vertelt wethouder De Vent van Hardenberg aan dagblad de Stentor.

Initiatieven

Het idee is dat de instellingen hun krachten bundelen en samen activiteiten opzetten. Verder worden er expres niet al teveel regels en voorwaarden opgelegd om extra bureaucratie te voorkomen. De Stuw, De Kern, MEE IJsseloevers, Carinova en WIJZ weten nog niet hoe ze het potje gaan beheren. De komende tijd bespreken zij met de gemeente hoe nieuwe initiatieven uit de gemeenschap ondersteund kunnen worden. Daarna kunnen organisaties zich melden.



De regeling geldt voor 2018 en 2019. Hardenberg wil dat in 2020 het fonds voor sociaal ondernemen verdubbelt naar 20 procent van de subsidiegelden.