Bestuurder Henrie Henselmans vertrekt bij GGZ Rivierduinen

In goed onderling overleg hebben Henrie Henselmans en GGZ Rivierduinen besloten de samenwerking per 1 februari 2018 te beƫindigen, zo valt te lezen in een persverklaring. Onbekend is waarom hij vertrekt, een woordvoerder wil het desgevraagd houden bij de persverklaring.

Henselmans trad aan in 2016. Hij werd aangesteld als zorginhoudelijk lid van de raad van bestuur, naast voorzitter Marjolein ten Kroode en Erik Laarhoven, die zich bezighield met financiën. Henselmans heeft daarvoor diverse leidinggevende functies in de zorg bekleed, hij is onder meer bestuurder van het Leo Kannerhuis geweest en lid van de raad van bestuur van het Sinai Centrum. Hij is gepromoveerd op bemoeizorg.

De afgelopen periode heeft de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen "mooie en belangrijke zorginhoudelijke ontwikkelingen" ingezet, schrijft de organisatie in een persverklaring, zoals herstelgerichte zorg, aansluiting bij het sociaal domein, bijdragen aan een veilige samenleving en positionering van zorgprofessionals. GGZ Rivierduinen dankt Henrie Henselmans "voor zijn inzet en bijdrage en wenst hem succes bij het vormgeven van zijn verdere carrière".

Erik Laarhoven

In oktober 2017 verruilde Erik Laarhoven zijn bestuurslidmaatschap bij GGZ Rivierduinen voor de functie van tijdelijk financieel bestuurder bij Treant Zorggroep. Het enige lid van de raad van bestuur dat nu nog bij Rivierduinen werkt, is voorzitter Marjolein ten Kroode. De raad van toezicht gaat op zoek naar een tweede lid van de raad van bestuur. Een derde lid komt er niet bij, eerder is namelijk al besloten dat de ggz-instelling het bij twee houdt omdat Rivierduinen in de loop der tijd is gekrompen in omvang.