Nieuwe bestuurslid wonen bij de Nederlandse ggz

Carla van de Wiel is benoemd tot nieuwe bestuurder bij de Nederlandse ggz. Binnen het bestuur wordt Van de Wiel verantwoordelijk voor de portefeuille wonen en het thema duurzaamheid.

De benoeming van Carla van de Wiel gaat in op 21 november en geldt voor een eerste termijn van vier jaar. Zij volgt Erik de Vos op, die eerder dit jaar met pensioen ging.

GGzE in Eindhoven

Van de Wiel is sinds april 2023 bestuurder bij GGzE in Eindhoven. Daarvoor was ze onder meer directievoorzitter van het HagaZiekenhuis, bestuurder bij Treant Zorggroep en directeur-bestuurder van woningcorporatie Vidomes. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij woningcorporatie MaasWonen en voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Rotterdam.

Bestuur de Nederlandse ggz

Bestuursvoorzitter Ruth Peetoom: “We zijn als bestuur blij dat Carla ons komt versterken. Haar brede ervaring in zorg en wonen helpt ons om mensen met mentale problemen sneller een passende woonplek te kunnen bieden. Dat is hard nodig, want het woningtekort raakt ook mensen die tijdens of na hun ggz-behandeling een huis zoeken. Door dit te verbinden aan duurzaamheid, werken we samen aan toekomstbestendige oplossingen.”

Wonen en duurzaamheid

Carla van de Wiel: “Met veel plezier ga ik aan de slag als lid van het bestuur van de Nederlandse ggz. Gezondheid begint waar mensen wonen, leven en elkaar ontmoeten. Vanuit mijn ervaring in zorg en wonen, en mijn verantwoordelijkheid voor wonen en duurzaamheid, draag ik graag bij aan leefomgevingen die gezond, duurzaam en veerkrachtig zijn. Plekken waar mensen zich thuis voelen en mentaal kunnen floreren.”