GGzE vindt nieuwe bestuurders nadat rechter bestuur en helft rvt wegstuurde

Van de Wiel was het afgelopen halfjaar interim-bestuurder bij vvt-organisatie Aafje. Eerder was zij onder meer bestuursvoorzitter bij Treant Zorggroep en directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en daarmee ook lid van het bestuur van de Reinier Haga Groep, waarvan de defusie onlangs is voltooi. Ingrid Willems is momenteel opleider psychiatrie en psychiater bij GGz Breburg. Daarnaast is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Gewenste combinatie

“Carla en Ingrid brengen de gewenste combinatie mee van ruime bestuurlijke ervaring in de complexe zorgwereld en een stevige inhoudelijke ggz-achtergrond”, zegt Job van der Have, interim-voorzitter raad van toezicht van GGzE.

Bestuurscrisis

De rechter maakte in september schoon schip bij de ggz-aanbieder na een bestuurscrisis. De gehele raad van bestuur en de helft van de raad van toezicht moest vertrekken en plaatsmaken voor interim-bestuurders. Het conflict was zo uit de hand gelopen dat de IGJ de organisatie onder actief toezicht plaatste.