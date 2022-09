IGJ vergroot toezicht op GGzE vanwege bestuurscrisis

De IGJ heeft GGZ Eindhoven (GGzE) onder ‘actief toezicht’ geplaatst. Reden is het slepende conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De IGJ onderzoekt of de situatie ‘risico’s’ oplevert voor de continuïteit van de zorg en voor de patiëntveiligheid.

“Als het bestuur niet op orde is, kan er een risico ontstaan”, aldus een woordvoerder van de inspectie. “Wij zijn onlangs een toezichttraject gestart bij GGzE. We doen dit alleen als we ons zorgen maken. We worden actief geïnformeerd door de betrokken partijen. Over lopende toezichttrajecten kunnen we verder geen informatie geven.”

Juridisch conflict

De raad van bestuur en raad van toezicht praten al een maand nauwelijks met elkaar en vechten een juridisch conflict uit. Twee weken geleden diende een rechtszaak voor de Ondernemingskamer. Tot er een uitspraak is, ligt de besluitvorming bij de ggz-instelling stil. De inspectie vreest dat het gebrek aan leiding gevolgen kan hebben voor de veiligheid van patiënten en de continuïteit van de zorg.

Op non-actief

Het al langer lopende conflict escaleerde vorige maand toen de raad van toezicht beide bestuursleden op non-actief stelde. Cliëntenraad en de OR stapten naar de Ondernemingskamer om dit besluit aan te vechten. Als reden voor de schorsing gaven de toezichthouders aan dat er een “vertrouwensbreuk is, waardoor er een onwerkbare situatie is ontstaan”. Beide bestuursleden zouden niet geschikt zijn om GGzE te leiden.