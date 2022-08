Rechtbank wil van GGzE binnen week oplossing conflict

De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft alle partijen bij GGZ Eindhoven (GGzE) gevraagd om binnen een week met een oplossing voor hun conflict te komen. Slagen ze daar niet in, dan doet het gerechtshof over zes weken een uitspraak over het geschil.

Dat heeft een woordvoerder van het gerechtshof in Amsterdam laten weten na een zitting donderdag, die vier uur duurde. De Ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof Amsterdam. Drie rechters en twee raden (extern terzake kundigen) beslissen over geschillen bij ondernemingen in Nederland.

De cliëntenraad en OR van GGzE besloten begin deze maand het op non-actief stellen van beide bestuursleden door de raad van toezicht aan te vechten bij de Ondernemingskamer. GGzE verklaarde als reden voor de schorsing dat er een “vertrouwensbreuk is, waardoor er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur”.

Niet geschikt

De raad van toezicht zou de bestuursleden niet geschikt achten om GGzE te leiden. “De raad van toezicht heeft deze ingrijpende en pijnlijke beslissing uiteindelijk genomen om de bestuurlijke continuïteit van GGzE niet in gevaar te brengen,” aldus de Eindhovense ggz-instelling.

Reactie voorzitter branchevereniging

Branchevereniging de Nederlandse ggz liet dinsdag in een vertrouwelijke brief aan de raad van toezicht weten het niet eens te zijn met dit standpunt. Voorzitter Ruth Peetoom sprak daarin haar steun uit voor de geschorste bestuurders en vroeg de toezichthouders om hun besluit terug te draaien. Dit staat er in de brief van Peetoom aan de raad van toezicht van GGzE.