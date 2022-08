Nederlandse ggz wil dat raad van toezicht GGzE schorsing intrekt

Branchevereniging de Nederlandse ggz valt de raad van toezicht van GGZ Eindhoven keihard af in haar conflict met de raad van bestuur, OR en Cliëntenraad. In een vertrouwelijke brief aan de raad van toezicht schrijft voorzitter Ruth Peetoom dat ze de geschorste bestuurders volop steunt. Ze wil dat de toezichthouders hun besluit terugdraaien.

“Het op non-actief stellen van de bestuurders bij GGzE baart ons grote zorgen,” aldus Peetoom in de brief die ze dinsdag stuurde: “Wij vragen u om uw besluit te heroverwegen en te zoeken naar een oplossing van de crisis, via bemiddeling of anderszins, zodat de continuïteit van de inbreng en inzet van GGzE gewaarborgd blijven.”

Uitstekend functioneren

De top van de Nederlandse ggz laat weten dat een van die onlangs op non-actief gestelde bestuurders, Machteld Ploeg, “uitstekend functioneert”. De brancheorganisatie kan dat weten, omdat Ploeg ook in het bestuur van de Nederlandse ggz zit: “Ze is de trekker van het waardenetwerk Mentale Gezondheid, nadat ze zich eerder ingezet heeft voor het waardenetwerk Volwaardig Burgerschap.”

Bovendien houdt Ploeg zich intensief bezig met de IZA-onderhandelingen, is ze voor de Nederlandse ggz onderhandelaar voor het landelijk preventieakkoord en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), dat essentieel is om de instroom in de ggz te beperken.

Zeer waardevol

Peetoom spreekt over Ploeg als een “goede bestuurder met ervaring”. Haar bijdrage aan de geestelijke gezondheidszorg wordt als “zeer waardevol gezien”. De branchevereniging begrijpt daarom niet waarom ze volgens de raad van toezicht van GGzE ongeschikt zou zijn als bestuurder van de Eindhovense ggz-instelling. Als de toezichthouders hun beslissing doorzetten, zit er in de raad van bestuur niemand met inhoudelijke kennis van de ggz.

Peetoom: “Wij kennen GGzE als een partij waar veel zorginhoudelijke ontwikkelingen worden ingezet, waar collega’s zich in voldoende mate (en vaak meer dan elders) verbinden aan de organisatie, en die zorginhoudelijk over het algemeen goed functioneert.” Ze wijst er bovendien op dat GGzE financieel goed presteert.

Expertise noodzakelijk

De Nederlandse ggz vindt dat het juist nu belangrijk is dat in de top van een ggz-instelling inhoudelijke bestuurders participeren: “Wij hebben er om die reden zelf voor gekozen om in ons eigen bestuur de presentie van inhoudelijke bestuurders te versterken. Juist nu er scherpe keuzes gemaakt moeten worden om in de ggz cruciale zorg te kunnen blijven bieden, is naast financieel-bestuurlijke kennis en ervaring ook inhoudelijke expertise noodzakelijk.”

De raad van toezicht heeft al weken een verschil van inzicht hierover met de raad van bestuur, OR en Cliëntenraad. Deze partijen kwamen er niet uit. Dat heeft vorige week geleid tot het aanspannen van een rechtszaak. Die dient donderdag voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. De rechter hoort de diverse partijen aan, maar het is onduidelijk of die dezelfde dag een vonnis uitspreekt.