OR en Cliëntenraad van GGz Eindhoven stappen naar de rechter

Beide bestuurders van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg zijn vorige week op non actief gesteld door de raad van toezicht. Het bestuurlijke conflict is ontstaan doordat de raad van toezicht eenzijdig heeft besloten om geen zorginhoudelijk bestuurder meer te willen benoemen. Dit is in tegenspraak met hetgeen eerder tussen de rvt en de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en medische staf is afgesproken.

Geen draagvlak

Er is volgens de OR en de CCR, en ook de medische staf, geen breed draagvlak binnen GGzE voor het ontslag van de bestuurders en de benoeming van een interim bestuurder. De bestuurlijke crisis is volgens OR en CCR geheel te wijten aan de raad van toezicht. Deze brengt volgens beide raden de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor kwetsbare cliënten in gevaar. De OR en de Centrale Cliëntenraad vechten het besluit tot ontslag aan bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Raad van bestuur

Er spelen volgens de OR, CCR en de medische staf tal van urgente en voor de toekomst van GGzE cruciale vraagstukken waar de op non actief gezette bestuurders een actieve en directe rol in vervullen. Er is grote zorg of een niet ingewerkte interim bestuurder deze vraagstukken voldoende voortvarend kan oplossen.

De raad van toezicht van GGzE blijft ondertussen weigeren om gezamenlijk met OR, CCR en de medische staf te overleggen. Bij het voorgenomen ontslag van de raad van bestuur moet de raad van toezicht bij de OR advies inwinnen. Voor de benoeming van een nieuwe interim bestuurder moet de raad van toezicht bij zowel de OR als de CCR advies inwinnen. Dit is in het geval van de interim-bestuurder niet gebeurd en wat betreft de bestuurder was het verzoek aan de OR niet tijdig, en werd gevraagd om binnen een onredelijk korte termijn te reageren. Ook is de raad van toezicht niet ingegaan op herhaalde verzoeken tot gezamenlijk overleg met de OR, CCR en medische staf, om uit de bestuurlijke crisis te komen.

OR en CCR trekken tijdens de bestuurlijke crisis gezamenlijk op en werken nauw samen met de medische staf.