Rechtbank stuurt raad van bestuur en helft raad van toezicht GGzE weg

Dat is de uitkomst van twee weken onderhandelen tussen Ondernemingskamer, OR, Cliëntenraad, advocaten, de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dat betekent dat de bestuurders Peter Littooij en Machteld Ploeg vertrekken en drie van de zeven toezichthouders, onder meer voorzitter Gerard Mertens, hun positie verliezen.

Namen bekend

De Ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof Amsterdam. Drie rechters en twee raden (extern terzake kundigen) beslissen over geschillen bij ondernemingen in Nederland. De rechtbank maakt volgende week de namen bekend van de twee interim-managers, aldus GGzE.

De interim-managers gaan een nieuwe raad van bestuur samenstellen en drie nieuwe toezichthouders zoeken, inclusief een voorzitter. Voor de continuïteit doet Mertens afstand van zijn voorzitterschap en is tot 1 januari gewoon lid van de raad van toezicht. Een woordvoerder van de GGzE zegt dat de twee andere toezichthouders per direct vertrekken, de woordvoerder van de raad van toezicht noemt 1 januari.

Andere belangrijke taak van de interim-managers is “een stabiele situatie” te creëren, zegt GGzE. Het gebrek aan leiding, dat nu een maand duurt, noodzaakte de IGJ donderdag om het toezicht te verzwaren. De inspectie is een ‘onderzoekstraject’ begonnen: “We doen dit alleen als we ons zorgen maken”. De IGJ kijkt of de situatie in Eindhoven “risico’s oplevert voor de continuïteit van de zorg en voor de patiëntveiligheid”.

Aanvechten bij rechtbank

De Cliëntenraad en OR van GGzE besloten vorige maand het op non-actief stellen van beide bestuursleden door de raad van toezicht aan te vechten bij deze rechtbank. De Ondernemingskamer gaf hen een week tijd om eruit te komen, maar dat mislukte. Het conflict verergde zelfs. Daarop besloot de rechtbank om in te grijpen.

Als reden voor de schorsing van de raad van bestuur gaf de raad van toezicht vorige maand aan dat er een “vertrouwensbreuk is, waardoor er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur”. De toezichthouders zouden beide bestuursleden niet geschikt achten om GGzE te leiden.

Steun voor bestuurders

Daarop liet branchevereniging de Nederlandse ggz kort voor de rechtszitting in een vertrouwelijke brief aan de raad van toezicht weten het daar niet eens te zijn. Voorzitter Ruth Peetoom sprak haar steun uit voor de geschorste bestuurders en vroeg aan de toezichthouders hun besluit terug te draaien.

GGzE bestaat ruim honderd jaar en telt ongeveer 15.000 cliënten. Op 21 locaties van de ggz-instelling werken 2400 medewerkers. Vorig jaar behaalde GGzE bij een omzet van 203 miljoen euro een resultaat van 4 miljoen euro.