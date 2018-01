Oud-minister Vogelaar leidt zorgstichting Andere handen

Oud-minister Ella Vogelaar is per 17 januari 2018 benoemd tot voorzitter van Andere handen, een stichting die zich bezighoudt met arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg.

Vogelaar was in het kabinet Balkenende IV minister van Wonen, Wijken en Integratie. Verder was zij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van kenniscentrum Welder en voorzitter van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG).

De in december 2016 opgerichte stichting Andere handen werft fondsen en steunt projecten die tot doel hebben om de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers in zorg en sociaal domein te bevorderen. De sterk veranderende sector vraagt volgens de stichting om "ingrijpende wijzigingen". "Andere, innovatieve manieren van leren en ontwikkelen kunnen bijdragen om medewerkers regie over hun loopbaan te leren nemen, zodat zij vitaal en met plezier inzetbaar blijven."

Naast Vogelaar bestaat het bestuur van de stichting uit Marlijn Lenselink, bestuurder in zorg en onderwijs, en Ferry Koster, bijzonder hoogleraar innovatieve samenwerking bij TIAS School for Business & Society.