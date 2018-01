Deventer Ziekenhuis en ZGT door storm op noodstroom

Vanwege de storm zijn twee ziekenhuizen in Oost-Nederland op 18 januari preventief overgegaan op noodstroom. Het gaat om het Deventer Ziekenhuis en het ZGT in Hengelo en Almelo. De ziekenhuizen hadden last van dips in de stroomvoorziening omdat elektriciteitskabels meebewogen met de harde wind.

Voorzorg

Om geen last te hebben van eventuele uitval of spanningsverschillen op het hoofdnet, is het Deventer Ziekenhuis uit voorzorg overgeschakeld op noodstroom. Dit heeft geen gevolgen voor de reguliere zorg gehad. Spreekuren gingen gewoon door. De spoedpost is ook normaal open gebleven. CT- en MRI-afspraken zijn wel afgezegd. Ook is de hoofdingang van het ziekenhuis gesloten geweest. Er was risico op losvliegende delen. Aan het gebouw is lichte schade ontstaan. In het begin van de middag ging het ziekenhuis weer over op de reguliere stroomvoorziening.

Protocollen

Beide locaties van het ZGT gingen rond het middaguur over op noodstroom. Alle zorg ging door, alleen de operatiekamers werden stilgelegd – nadat lopende operaties waren afgerond. In de veiligheidsprotocollen van ZGT is vastgelegd dat er geen nieuwe operaties worden opgestart als het ziekenhuis op eigen stroom draait.