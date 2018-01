Essity TENA wint Beste Leverancier Award voor de zorg

Essity TENA heeft de Intrakoop Beste Leverancier Award 2017 voor de zorg gewonnen. De leverancier van incontinentieproducten scoort volgens Intrakoop hoog op het waarmaken van verwachtingen en blinkt uit met een hoge score voor de proactieve houding en het assortiment.

De award is in 2015 ingesteld door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van zorgorganisaties in Nederland. De prijs is gebaseerd op ruim 3200 beoordelingen van zorgorganisaties over leveranciersprestaties. Essity TENA kreeg in 2017 de hoogste overall waardering. Intrakoop wil met de award benadrukken hoe belangrijk een goede samenwerking tussen zorgorganisaties en leveranciers is voor de kwaliteit van zorg.

De winnaar is bepaald aan de hand van de Intrakoop Leveranciersprestatiemeting (LPM). Dit is een methode waarmee zorgorganisaties de tevredenheid van hun medewerkers met de producten en diensten van hun leveranciers kunnen meten, volgens Intrakoop garandeert de LPM dat de kwaliteit transparant, objectief en eenduidig wordt gemeten. De resultaten kunnen zorgorganisaties gebruiken om met leveranciers in gesprek te gaan over de kwaliteit van de dienstverlening en voor het behalen van kwaliteitskeurmerken zoals HKZ, NIAZ en ISO 9001.

Benchmarken

"Uniek aan de LPM is de mogelijkheid om te benchmarken", aldus Intrakoop. Zorgorganisaties zien hoe andere leden een bepaalde leverancier waarderen, terwijl leveranciers inzicht krijgen hoe zij het doen ten opzichte van hun concurrenten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar transparantie over prijzen, proactiviteit, levering binnen de afgesproken tijd en het waarmaken van verwachtingen. Sinds de start in 2011 zijn er ruim 15 duizend metingen verricht.

Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop: "Leveranciers hebben met hun producten en diensten een niet te onderschatten invloed op de kwaliteit van de zorg. Wij zien dat leveranciers zich daar bewust van zijn en de lat voor zichzelf steeds hoger leggen. De kwaliteit van dienstverlening en samenwerking is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Samen met zorgorganisaties werken leveranciers aan oplossingen, die verder gaan dan alleen het kostenplaatje."