Radboudumc benoemt twee nieuwe hoogleraren

Twee nieuwe hoogleraren zijn bij de Radboud Universiteit/het Radboudumc aangetreden met ingang van 1 januari. Carla van Herpen is benoemd tot hoogleraar Rare Cancers, Annemiek van Spriel tot hoogleraar Experimentele Immunologie.

Carla van Herpen is de eerste hoogleraar op het gebied van zeldzame kankers in Nederland. Zeldzame kankersoorten, worden gekenmerkt door een slechtere overleving dan vaker voorkomende tumoren, doordat er vaak een vertraging is in het stellen van de goede diagnose, er minder adequate therapieën voorhanden zijn, en er minder klinische studies worden opgezet. Internist-cardioloog Van Herpen zal zich inzetten om de overleving en de kwaliteit van leven voor patiënten met een zeldzame kankersoort te verbeteren, in het bijzonder speekselklierkanker en hoofd-halskanker.

Annemiek van Spriel houdt zich als hoogleraar Experimentele Immunologie binnen de afdeling Tumorimmunologie bezig met onderzoek naar de rol van tetraspanins in het immuunsysteem en het ontstaan van kanker. Tetraspanins zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen bij het organiseren van eiwitcomplexen in het celmembraan die zorgen voor de celfunctie. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen tetraspanins en het ontstaan van kanker, maar onbekend is hoe dit precies in elkaar steekt. Van Spriel onderzoekt dit nu samen met haar team.