UMCG geeft als eerste protonentherapie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een kankerpatiënt met protonentherapie behandeld. Het ziekenhuis heeft dit gedaan in het eerste Nederlandse centrum voor protonentherapie, dat deze maand van start is gegaan.

Volgens het UMCG is de eerste behandeling "uitstekend" verlopen. De nieuwe therapie, waarbij kankertumoren bestreden worden met zogeheten ioniserende straling, is vooral geschikt voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren. Maar ook andere patiënten met kanker kunnen er baat bij hebben, stelt het Groningse ziekenhuis.

Het protonencentrum is onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten alle beschikbare behandelingen kunnen ondergaan. Het centrum staat op het UMCG-terrein en er is drie jaar aan gebouwd. Het nieuwe behandelcentrum heeft onder meer metersdikke betonnen wanden, een enorme deeltjesversneller en de modernste bestralingsapparatuur.

Protonencentra

Ook in Amsterdam, Delft en Maastricht komen protonencentra. Voormalig minister Edith Schippers (VWS) heeft in 2014 vergunningen afgegeven voor de bouw van de vier protonencentra, die samen in totaal 2200 behandelingen per jaar gaan bieden. (ANP/Skipr)