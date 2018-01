Herverdeling zorgaanbod ZGT in Hengelo en Almelo

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) sluit op 1 april de SEH in Hengelo. Alle patiënten met spoed worden vanaf dan opgevangen in Almelo. ZGT kijkt met de huisartsenpost hoe ze invulling kunnen gaan geven aan de acute zorg in Hengelo. Er worden afspraken gemaakt over ondersteuning van ZGT aan de huisartsenpost, bijvoorbeeld door inzet van SEH-verpleegkundigen of het bieden van röntgen.

Een van de redenen is dat in Hengelo zich veel minder mensen bij de SEH melden. Jaarlijks worden in Hengelo 4000 patiënten geholpen en in Almelo 23.000. Bovendien beschikt de locatie Hengelo niet over een Intensive Care, waardoor patiënten op de locatie Hengelo die in kritieke toestand verkeren soms alsnog per ambulance moeten worden vervoerd naar Almelo.

Cardio

Dat maakt ZGT op 24 januari bekend via haar website. Naast de SEH worden per 1 juli de klinische cardiologie, de CCU (Cardio Care Unit) en de EHH (Eerste Hart Hulp) van Hengelo verplaatst naar Almelo. De fasttrack poli cardiologie blijft in Hengelo, die is ook voor patiënten uit Almelo. In de loop van het jaar worden de dagbehandelingen oogheelkunde, KNO en kaakchirurgie grotendeels naar de locatie Hengelo overgebracht.

Locatiebeleid

De herverdeling van functies is onderdeel van het locatiebeleid van ZGT dat al in 2014 is ingezet. Aanleiding waren toenemende kwaliteitseisen. Bovendien liggen de locaties relatief dicht bij elkaar, wat het mogelijk maakt om een eigen onderscheidend zorgaanbod te bieden. De concentratie van de SEH in Almelo is volgens Ton Ruikes, bestuursvoorzitter van ZGH, geen bezuinigingsmaatregel. “Het levert ons in geld niet veel op. Het is echt een maatregel om kwaliteit van zorg voor onze patiënten te verbeteren”, zegt hij tegen dagblad de Stentor. Later in het voorjaar van 2018 volgen maatregelen uit het herstelplan waarmee ZGT de toekomst financieel gezond tegemoet kan treden.