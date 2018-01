Zinzia Zorggroep start nieuwbouw verpleeghuis

Zinzia Zorggroep start met het nieuwbouwtraject van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van verpleeghuis Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Een consortium van Bouwgroep WAM & van Duren, RTP Elektrotechniek en WSI Techniek gaat de nieuwbouw realiseren.

De nieuwbouw is volgens Zinzia noodzakelijk omdat het huidige gebouw niet meer voldoet qua inrichting en gebruik. De wensen van kwetsbare bewoners met (een ernstige vorm van) dementie en hun mantelzorgers zijn door de jaren heen veranderd, aldus Karin Lieber, bestuurder van Zinzia. De nieuwbouw moet resulteren in kleinschalige woon- en zorgmogelijkheden. Hiermee hoopt Zinzia meer aan te kunnen sluiten op de behoefte van haar bewoners.

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw worden vanaf juni enkele bijgebouwen gesloopt. Naar verwachting is de nieuwbouw eind 2019 gereed en kunnen de 114 bewoners hun intrek nemen in de nieuwe appartementen. Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau’s Oord blijven wonen.