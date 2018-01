Centrum Seksueel Geweld in heel Nederland actief

Met de opening van een vestiging in het Amphia Ziekenhuis in Breda zegt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) over een landelijk dekkend netwerk te beschikken. Zes jaar geleden werd de eerste locatie geopend in het UMC Utrecht en inmiddels zijn er zestien.

In het CSG werken hulpverleners en politie samen bij de zorg voor slachtoffers van een aanranding of verkrachting. "Het kan iedereen overkomen. Belangrijk is dat áls het gebeurt, slachtoffers weten waar ze snel terecht kunnen voor goede hulp en onderzoek", aldus landelijk coördinator Iva Bicanic.

Ondanks de #MeToo-discussie blijft Nederland volgens haar met verbazing reageren op alle onthullingen in de media over seksueel geweld. In de tweede helft van vorig jaar is het aantal slachtoffers dat zich bij een van de centra meldde, verdubbeld. (ANP)