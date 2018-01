Taakverschuiving bespaart GGD Gelderland miljoenen

De GGD Gelderland-Midden is bezig met een taakverschuiving die miljoenen euro’s kan besparen. De gezondheidsdienst biedt alleen nog gespecialiseerde zorg aan kinderen die echt iets mankeren. Standaardcontroles bij gezonde kinderen worden gedaan door doktersassistenten en verpleegkundigen. GGD Gelderland-Midden heeft uitgerekend dat dit een derde van de kosten kan besparen.

Dit betekent in de praktijk dat kinderen minder controles door een arts krijgen op consultatiebureaus en op scholen. Kinderen die niets mankeren worden ook niet meer standaard opgeroepen om naar het consultatiebureau te komen, zo schrijft dagblad de Gelderlander op 26 januari. Een afspraak volgt alleen, als de jeugdarts of -verpleegkundige en ouders denken dat het zinvol is. Ook is er contact door middel van een elektronische variant op het traditionele groeiboekje. Ouders kunnen gegevens uploaden en digitaal overleggen.

Schooldokter

Ook de traditionele schooldokter verdwijnt. Die wordt vervangen door een doktersassistente die de kinderen ziet en beoordeelt of een doorverwijzing naar een arts nodig is. Docenten kunnen leerlingen eveneens doorsturen naar een arts, die vaker in het jaar op school aanwezig is.



De nieuwe manier van werken is nu ingevoerd in alle 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Ook consultatiebureaus in Gelderland-Zuid en Noord-Oost Gelderland voeren de werkwijze in. Resultaten zijn nog niet bekend.