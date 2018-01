Wilhelmina Ziekenhuis zoekt nauwere samenwerking in de regio

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wil internsiever samnenwerken met andere ziekenhuizen of zorginstellingen in de regio. Het ziekenhuis vreest op termijn voor haar voortbestaan als het zelfstandig blijft, schrijft Dagblad van het Noorden.

Plannen voor intensievere samenwerking met het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn vorig jaar afgeketst. Inmiddels is het ziekenhuis in gesprek met de Treant Zorggroep, het UMCG en met verschillende thuiszorg- en ouderenzorginstellingen. Suzanne Kruizinga, lid van de raad van bestuur: "We kunnen wel blijven vasthouden aan onze onafhankelijke positie, maar als we daarmee de zorg in deze regio en banen van onze medewerkers op het spel zetten, doen wij het als bestuur ook niet goed."

Krapte

Het WZA vreest op termijn in de knel te komen vanwege een krapte aan artsen en andere zorgprofessionals, en strengere eisen en richtlijnen van onder meer het Zorginstituut. Zo moet een intensive care 24 uur per dag bezet zijn met gespecialiseerde artsen. De verwachting is dat binnenkort ook op afdelingen verloskunde continu een gynaecoloog aanwezig moet zijn. Dat kan alleen als er meer bevallingen geconcentreerd worden, aldus het ziekenhuis in DvhN.