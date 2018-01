Apeldoorn ziet oplopend tekort aan plekken voor dementerenden

De gemeente Apeldoorn kampt met een oplopend tekort aan woonplekken voor mensen met dementie. Wachttijden kunnen volgens zorgorganisaties oplopen tot een jaar, schrijft De Stentor.

De zorgorganisaties die aan de bel trekken in de krant zeggen dat de tekorten onder meer een gevolg zijn van landelijk beleid gericht op het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zodra iemand zich meldt voor een woonplek, is vaak al sprake van een zwaardere zorgvraag en is er haast geboden. Voorheen stroomden mensen binnen een zorgorganisatie geleidelijker door. Daarnaast stijgt in Nederland het aantal mensen met dementie.

Enkele organisaties in Apeldoorn, waaronder Atlant, zijn inmiddels bezig met de uitbreiding van het aantal plekken voor mensen met dementie. Ook pleiten de organisaties voor betere ondersteuning en begeleiding thuis. Dit om te voorkomen dat mensen acuut in een crisissituatie belanden. Als iemand goed in beeld is bij zorgverleners, verloopt de overgang naar een zorglocatie soepeler op het moment dat er toch een definitieve opname nodig is, zo is de gedachte.