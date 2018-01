Geneesmiddelenagentschap tijdelijk in Spark-gebouw in Amsterdam

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA verhuist per 30 maart 2019 van Londen naar het Spark-gebouw in Amsterdam. Daar wordt de organisatie tijdelijk gehuisvest, totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is.

Dat heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag bekendgemaakt. Het Spark-gebouw staat pal naast station Amsterdam Sloterdijk en ligt daarmee op tien minuten treintijd vanaf Schiphol. Het gebouw beschikt over conferentiefaciliteiten, waardoor het EMA op één locatie kan functioneren. Als gevolg hiervan hoeft het definitieve gebouw niet in verschillende fases te worden opgeleverd, zoals eerst het plan was. De oplevering staat gepland voor november 2019.

Nederland legt de nadruk op een goede persoonlijke begeleiding voor de EMA-medewerkers bij het vinden van woonruimte, scholen en ondersteuning en bij alle administratieve procedures die nodig zijn bij een verhuizing naar een ander land. Naar verwachting start deze persoonlijke begeleiding medio februari 2018. Hiervoor is een openbare aanbesteding gestart die in februari tot een besluit zal leiden. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervoor een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2,5 miljoen euro.

Italië

Maandag werd bekend dat Italië de Europese autoriteiten gaat vragen of het besluit over de verhuizing van het EMA naar Amsterdam kan worden herzien. Een Italiaanse regeringsbron zei tegen persbureau Reuters dat Italië nog durft te hopen op de komst van het EMA naar Milaan, nu zorgen zijn geuit over de beschikbare werkruimte in Amsterdam Sloterdijk.

De Italiaanse directeur van het EMA, Guido Rasi, zei maandag dat het Spark-gebouw maar de helft van de werkruimte biedt die het EU-agentschap nu nog in Londen heeft. Sommige activiteiten zullen niet uit de verf komen zolang EMA in het Spark-gebouw huist, zegt Rasi. Voor sommige bijeenkomsten moeten ze naar elders uitwijken. Maar "de kern van het werk kan doorgaan".

Wouter Bos

In november jongstleden werd bekend dat het Nederland gelukt is om het prestigieuze EMA binnen te halen. Dit zou onder andere te danken zijn aan premier Mark Rutte en gelegenheidslobbyist Wouter Bos, in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van het VUmc. De verhuizing van het medicijnagentschap is nodig omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. (Skipr/ANP)