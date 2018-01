NIVEL benoemt nieuw lid raad van toezicht

Sophia de Rooij is per 1 januari 2018 toegetreden tot de raad van toezicht van het NIVEL. Zij volgt Jacobijn Gussekloo op, die per 1 januari 2018 is afgetreden.

De Rooij is internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater. In 2002 richtte zij in het AMC de vakgroep geriatrie/ouderengeneeskunde op. In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Als hoogleraar interne geneeskunde bekleedt De Rooij de leerstoel geriatrie/ouderengeneeskunde aan de RUG en de UvA. Zij is tevens hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en het Alzheimer Centrum Groningen van het UMCG en waarnemend afdelingshoofd van de afdeling interne geneeskunde van het UMCG. Verder vervult De Rooij meerdere bestuurlijke functies en is zij auteur van meer dan 220 wetenschappelijke publicaties en redacteur van enkele leerboeken.

De Rooij is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het NIVEL vanwege haar inhoudelijke ervaring in de zorgpraktijk, haar bestuurlijke deskundigheid en haar ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek.