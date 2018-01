Omwonenden maken bezwaar tegen nieuwbouwplannen Arduin

Zorginstelling Arduin wil bij het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk een nieuw behandel- en observatiecentrum bouwen. Een groep omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen, omdat zij bang zijn dat hun woongenot verstoord wordt met de komst van de nieuwbouw.

Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

De 46 omwonenden hebben per brief hun zorg geuit aan het college van burgemeester en wethouders van Goes, de gemeente waar Wolphaartsdijk onder valt. Volgends de briefschrijvers past het nieuwe centrum qua aard, schaal en omvang niet in het agrarisch gebied. De omwonenden vragen zich daarnaast af hoe Arduin de veiligheid kan borgen voor omwonenden en cliënten en hoe overlast te voorkomen is. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid.

Arduin is van plan om bij Wolphaartsdijk twee gebouwen neer te zetten met daarin woonvoorzieningen, een behandel- en observatiecentrum en regionale crisisopvang voor 48 jongeren. Een woordvoerder van de Zeeuwse zorgaanbieder bevestigde de bouwplannen tegenover PZC, maar kon niet reageren op het protest van de omwonenden.