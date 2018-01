Invallen bij twee zorgaanbieders om fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee zorgaanbieders van jarenlange fraude met declaraties. De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft maandagavond de kantoren van deze aanbieders doorzocht en daarbij administratie in beslag genomen. Ook de woningen van twee voormalige bestuurders van deze instellingen zijn doorzocht, meldde het OM dinsdag.

Het gaat om instellingen die medische en medisch-specialistische zorg en abortuszorg verleenden. Het OM vermoedt dat de twee aanbieders een afspraak hadden gemaakt om duurdere behandelingen in rekening te brengen bij zorgverzekeraars dan was toegestaan. De zorgaanbieders en de twee bestuurders worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting over de jaren 2010 tot en met 2016.

De fraude bedraagt mogelijk meer dan 1 miljoen euro. (ANP)