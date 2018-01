UMCG kampt met oplopend tekort aan IC-verpleegkundigen

Het tekort aan verpleegkundigen op de intensive care (IC) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is opgelopen tot meer dan tien procent. Het ziekenhuis kan hierdoor vier bedden op de IC structureel niet gebruiken, meldt RTV Noord.

Het UMCG moet patiënten met ingewikkelde ziektebeelden als gevolg van het tekort soms doorverwijzen naar een ander universitair medisch centrum in het land. Ook komt het voor dat geplande operaties waarbij vooraf duidelijk is dat de patiënt op de intensive care belandt, op het laatste moment niet doorgaan. Het gaat onder meer om openhartoperaties en ingewikkelde oncologische operaties. Het ziekenhuis probeert de patiënt dan later in de week alsnog in te plannen.

Het UMCG zoekt nog verpleegkundigen voor twintig voltijdsbanen. Ook in andere functies loopt het personeelstekort steeds verder op. Zo zoekt het ziekenhuis bijvoorbeeld ook nog tien operatieassistenten en twaalf anesthesiemedewerkers, aldus RTV Noord.

Tekorten

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak pleitte bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG voor een integrale visie van het kabinet om de stijgende tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. "Het kabinet zou de middelen beter moeten verdelen en ook moeten kijken naar de samenhang tussen 'care' en 'cure', want de bijna 2 miljard euro die nu naar verpleeghuiszorg gaat, wordt gewoon overgeheveld vanuit de curatieve zorg", aldus Aartsen. "Bovendien moet dat geld worden besteed aan 20.000 nieuwe medewerkers, die er simpelweg niet zijn. Dat leidt tot leegroof van de thuiszorg en ziekenhuizen."

Het UMCG gaf in 2017 twintig miljoen euro minder uit dan verwacht, mede als gevolg van het tekort aan verplegend personeel en klinische ondersteuning. Het ziekenhuis kon minder zorg verlenen door het personeelstekort en moest toen ook al bedden 'sluiten' op de intensive care.