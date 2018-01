Bestuursvoorzitter Henri Plagge verruilt de Zorgboog voor Adelante

Henri Plagge treedt op 1 mei af als bestuursvoorzitter van de Zorgboog. Hij gaat aan de slag bij Adelante Zorggroep, eveneens als voorzitter van de raad van bestuur.

Henri Plagge was ruim zeven jaar bestuursvoorzitter bij de Zorgboog. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende organisaties in de gezondheidszorg als stafarts, medisch adviseur en in diverse managementfuncties. Sinds november 2003 is Plagge bestuurder. Eerst als directeur/bestuurder van de Plaatse, vervolgens als voorzitter raad van bestuur van de stichting Lunet zorg en sinds september 2010 als voorzitter van de raad van bestuur van de Zorgboog. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties als bestuurslid, toezichthouder en opleider.

Bij Adelante volgt Plagge Jack Thiadens op, die deze functie als interim-bestuurder dan gedurende 9 maanden heeft vervuld. "Met Henri Plagge halen we een zeer ervaren bestuurder in huis", zegt Rob van ’t Hullenaar, voorzitter van de raad van toezicht van Adelante. "We zijn daarom zeer verheugd hem te hebben kunnen benoemen."

Opvolger

De raad van toezicht van de Zorgboog gaat op zoek naar een opvolger voor Plagge. Die moet in staat zijn om "de sterke positie van de Zorgboog te bestendigen en de uitgezette koers verder te implementeren", zo laat de organisatie weten op haar website. Ton Borghs, lid van de raad van bestuur, zal de komende maanden de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Zorgboog waarborgen.

De raad van toezicht van de Zorgboog laat weten het vertrek van Henri Plagge te betreuren, maar hem tegelijkertijd veel succes te wensen met zijn nieuwe uitdaging. "Henri Plagge heeft de organisatie door een woelige periode in een veranderend zorglandschap geloodst", zegt Betty van de Walle - van Veen, voorzitter van de raad van toezicht. "Hij heeft samen met Ton Borghs en het managementteam belangrijke stappen gezet om van de Zorgboog een wendbare organisatie te maken die adequaat kan reageren op alle veranderingen. Daarnaast heeft hij zich sterk gemaakt voor een verdergaande regionale samenwerking op het gebied van zorg en welzijn."